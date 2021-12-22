Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією, - Арахамія

Зокрема, Арахамія зазначив, що після проведення переговорів у "нормандському форматі" відбувся застій, а тепер про загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії говорять всі, особливо за кордоном.

"Зараз наша стратегія - це: 1. деескалація, 2. це зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти: один формат - це прямі переговори з Путіним щодо даної ситуації і другий формат - додавання Сполучених Штатів Америки в нормандський або якийсь інший формат, де будуть залучені США. Зараз це в активній фазі обговорення", - заявив він.

При цьому Давид Арахамія зазначив, що переговори з РФ ведуться всіма країнами-партнерами України.

"Як Сполучені штати обговорюють це з Росією, так і ми обговорюємо це зі своїми партнерами, і зі США. Тут так багато сторін, що я, на жаль, не можу давати ніяких дат... Однак у нас внутрішній дедлайн стоїть - це кінець першого кварталу 2022 року", - заявив він.