Україна розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію

Під час зустрічі з рідними військових, загиблих, полонених або зниклих безвісти під Іловайськом, Венедіктова розповіла про рішення розсекретити матеріали справи про організацію та самі бойові дії в районі міста.

"Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", - сказала вона.

Венедіктова додала, що на офіційному сайті Офісу генпрокурора буде розміщено спеціальний розділ про Іловайську трагедію, в якому міститимуться інформація про хід та результати слідства та розсекречені матеріали справи.

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в рамках гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". В результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.