Україна розраховує на обговорення оновлення Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року

Параметри роботи оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС можуть бути конкретизовані до кінця 2019 року. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє "Укрінформ".

Качка розповів, що під час переговорів у Брюсселі порушувалося питання, яким чином вийти на оновлення Угоди про асоціацію, адже цей документ передбачає періодичний перегляд.

"Нам дуже цікаво зрозуміти позицію Євросоюзу, наскільки вони налаштовані на цю роботу, і наскільки вони готові її пришвидшити. Те, що ми бачимо сьогодні – це дуже конструктивне ставлення. Ми будемо говорити про модальності, про умови, про календар такої роботи вже цієї осені", - сказав Качка.

За словами заступника міністра, Україна матиме три нагоди обговорити з європейськими партнерами оновлення Угоди та сформувати порядок денний двосторонніх відносин на наступні кілька років.

Першу таку нагоду Україна матиме в рамках Комітету асоціації, який відбудеться на початку листопада, другу - в середині листопада в ході засідання Комітету асоціації у торговому складі, і в грудні поточного року має відбутися Рада асоціації Україна-ЄС.

Раніше повідомлялося, що Київ сподівається на проведення першого засідання оновленого парламентського Комітету асоціації Україна-Європейський союз до кінця 2019 року.

РБК-Україна писало, що раніше президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам з Європейського союзу провести спільну оцінку Угоди про асоціацію України з ЄС.