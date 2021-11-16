Україна пройде опалювальний сезон не завдяки, а всупереч цій владі, - екс-прем’єр

"Україна пройде зиму не завдяки цій владі, а всупереч цій владі і її діям", - зазначив екс-прем’єр в ефірі телеканалу "Україна24".

Він додав, що президенту Володимиру Зеленському справедливо було б відзначити зусилля приватного бізнесу в підготовці до опалювального сезону.

Арсеній Яценюк нагадав, що енергетичну незалежність Україна почала здобувати ще в 2014 році і завдання чинної влади зараз її не втратити і не повернутися в цілковиту залежність від Росії.

"Так от енергетична незалежність почалась не зараз. В 2014 році мені ніхто не вірив, що ми не будемо купувати газ в російського "Газпрому". Що відбувалося кожен новий рік? Або прем’єр, або президент їхали і на колінах стояли, а Путін закручував газові вентелі. Це ж сталося, ми вже п’ять років не закуповуємо. Виграли суд в Стокгольмі проти російського "Газпрому". А завдавання Володимира Зеленського зараз не загнати Україну в енергетичну кабалу, а він це успішно робить", - додав екс-прем’єр.