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Україна пройде опалювальний сезон не завдяки, а всупереч цій владі, - екс-прем’єр

Автор: Наталія Гурковська

Влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону, а зиму країна пройде з теплом і світлом завдяки зусиллям приватного бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка.

"Україна пройде зиму не завдяки цій владі, а всупереч цій владі і її діям", - зазначив екс-прем’єр в ефірі телеканалу "Україна24".

Він додав, що президенту Володимиру Зеленському справедливо було б відзначити зусилля приватного бізнесу в підготовці до опалювального сезону.

Арсеній Яценюк нагадав, що енергетичну незалежність Україна почала здобувати ще в 2014 році і завдання чинної влади зараз її не втратити і не повернутися в цілковиту залежність від Росії.

"Так от енергетична незалежність почалась не зараз. В 2014 році мені ніхто не вірив, що ми не будемо купувати газ в російського "Газпрому". Що відбувалося кожен новий рік? Або прем’єр, або президент їхали і на колінах стояли, а Путін закручував газові вентелі. Це ж сталося, ми вже п’ять років не закуповуємо. Виграли суд в Стокгольмі проти російського "Газпрому". А завдавання Володимира Зеленського зараз не загнати Україну в енергетичну кабалу, а він це успішно робить", - додав екс-прем’єр.

Як повідомлялось, раніше Яценюк заявляв, що придбання Україною природного газу у російських постачальників є неприйнятним і загрожує країні відновленням залежності від країни-агресора.

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Арсеній Яценюк