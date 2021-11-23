RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна проти Росії в ЄСПЛ. Стала відома причина перенесення справи

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Європейський суд з прав людини планував почати слухання у "Донбаській справі" в листопаді. Однак в останній момент РФ зірвала засідання - суддя, призначений за її квотою раптово відмовився від справи, а знайти йому заміну не встигли.

Про це йдеться в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".

"Донбаська справа" - це об'єднаний позов України та Нідерландів щодо численних порушень прав людей в ОРДЛО та обставин катастрофи рейсу МН-17. Нова дата слухань - 26 січня 2022 року.

"Росія таким чином намагається заблокувати розгляд або як мінімум завести в процес більш досвідченого і небезпечного для нас суддю від РФ", - сказав РБК-Україна про дану ситуацію співрозмовник в уряді.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧ