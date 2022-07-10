Україна пройшла тест, але треба більше зброї і терміново, - Резніков
Україна пройшла тест на використання американських передових озброєнь. Але потребує більшої кількості і термінових поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для The Wall Street Journal.
За його словами, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS змінили правила гри, дозволивши Україні атакувати російські сили в Ізюмі.
"Війна йде похмуро... Нам потрібно більше (зброї, - ред.), нам потрібно терміново", - зазначив він.
Відзначимо, спочатку США поставили Україні лише чотири системи HIMARS.
"Нам треба було їх переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - підкреслив Резніков.
Він також додав, що Україна потребує озброєнь, які битимуть на великі відстані.
"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі - 150. І ми доберемося туди", - зазначив міністр.
Крім далекобійної зброї, Резніков наполягає на поставках броньованих машин, танків і безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США поставлять Україні ще чотири системи HIMARS.
Крім того, до пакету військової допомоги на 400 млн доларів увійдуть далекобійні снаряди для 155-мм артилерії.
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