Україна пройшла в плей-офф ЧЄ з футзалу попри поразку від Португалії

Щоб не звертати увагу на паралельний матч між Сербією та Нідерландами українцям необхідна була лише перемога. При таких розкладах "жовто-сині" точно гарантували б собі друге місце. І з перших хвилин українці відразу позначили своє бажання здобути перемогу. Правда португальці діяли досить надійно в обороні, іноді викидаючись в небезпечні контратаки. У підсумку перша половина завершилася безрезультативно.

Початок другого тайму був за Португалією, якій вдалося створити кілька небезпечних моментів біля воріт нашого кіпера Кирила Ципуна. А в середині тайму українці і зовсім пішли ва-банк - на поле вийшов п'ятий польовий гравець. Це результат не дало. До того ж у кінцівці матчу "жовто-сині" пропустили. За трохи більше ніж 4 хвилини до кінця Зіки ударом від стійки розмочив рахунок - 1:0.

Матч так і завершився, але навіть такої поразки українцям вистачило для виходу в плей-офф. Все завдяки тому, що Сербія змогла зробити камбек проти Нідерландів, програючи по ходу 0:2, але здобувши перемогу 3:2. У підсумку українці, серби і нідерландці набрали по 3 очки, але "жовто-сині" мають кращу різницю голів в очних зустрічах між цими трьома командами. Все завдяки розгромній перемозі України над Сербією 6:1.

У підсумку першу сходинку нашої групи посіла Португалія, друге місце в України, третя Сербія, Нідерланди - на останньому четвертому місці.

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Казахстану Матч відбудеться у понеділок, 31 січня.

УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ 0:1

Зікі, 36`13