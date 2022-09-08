Україна програла збірній Хорватії на фініші групового етапу Євробаскету-2022

Євробаскет-2022, група C, 5-й тур

Хорватія – Україна – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Матч із балканцями "синьо-жовті" розпочали зі стартовою п'ятіркою у складі Лукашова, Михайлюка, Близнюка, Геруна та Леня. Розпочали команди на рівних, але гра українців у лінії оборони довіри не викликала. Не дивно, що на піку (+5) збірна України не втрималася і звела першу чверть унічию.

Проблеми не зникли і в другій 10-хвилинці. Особливо помилявся позаду Лень, але представник України в НБА намагався бодай компенсувати власні огріхи влучними 3-очковими. Проте, мінусів у грі позаду виявилося більше за плюси попереду за мотивами першої половини. Українці цілком могли "горіти" з відставанням 10-12 пунктів, але схаменулися в кінцівці й скоротили відрив до всього трьох очок.

Нервовою стала і третя чверть. Хорвати не збиралися миритися з ренесансом підопічних Айнарса Багатскіса та почали знову вибудовувати свій гандикап. Найбільшої переваги балканці досягли в середині 10-хвилинки (61:53), але "синьо-жовті" нарешті ввімкнулися і на старт останньої чверті вийшли за рівного рахунку – 67:67.

Залишили збірну України в грі резервісти – Пустовий і Санон, а також головний снайпер цього дня Герун. Упевненість українців "перекочувала" і в четверту 10-хвилинку. Українська команда, здавалося, контролювала хід поєдинку та тримала суперника на відстані 2-4 очок. Та згодом Хорватія додала й вирвалася вперед із +7 та таки здобула перемогу.

Отже, збірна України завершила груповий етап Євробаскету з трьома перемогами та двома поразками. Суперник "синьо-жовтих" у плей-офф визначиться пізніше в четвер.