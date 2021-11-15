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Україна проходить пік COVID. Вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 10:34
Україна проходить пік COVID. Вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. Це є позитивним сигналом проходження піку захворюваності COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, до лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих", - повідомив він.

Ляшко повідомив, що стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

"Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - заявив він.

Нагадаємо, МОЗ повідомив про 10 802 нових випадки коронавірусу та 442 смерті за добу.

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