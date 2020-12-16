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Україна продовжить на рік спецмита на російські вугілля та скраплений газ

Київ, Середа 16 грудня 2020 11:15
Україна продовжить на рік спецмита на російські вугілля та скраплений газ
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На деякі види вугілля спецмито становить 65%

Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови від 17 серпня 2020 р. № 719. Дія спеціальних мит на російські важкі дистиляти (газойлі), гази скраплені та вугілля буде продовжена на один рік - до 31 грудня 2021 року.

Відповідний проект рішення міститься у порядку денному до засідання уряду 16 грудня 2020 року.

Постановою продовжується запроваджене спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

  • 1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту, - 4%;
  • 2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, - 3%;
  • 3) для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД (крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35% включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, - 65%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

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