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Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на РФ для звільнення політв'язнів

НовиниПолітика    01.06.2018 - 13:49
Фото: Ірина Геращенко (iportal.rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (iportal.rada.gov.ua)

За словами Геращенко, упродовж останніх тижнів зросла кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі

Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію задля звільнення українських політв'язнів. Про це сказала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час дискусії високого рівня на тему "Нові формати співробітництва НАТО і ЄС з Україною", передає прес-служба ВР.

"Ми чекаємо від  країн НАТО та ЄС публічного засудження вбивства проросійськими бойовиками цивільного населення на Донбасі та розраховуємо на посилення тиску на РФ задля звільнення заручників та політв’язнів Кремля",  - сказала замголови парламенту.

Так, Геращенко висловила сподівання, що напередодні Чемпіонату світу з футболу-2018, який має відбутися у Росії, міжнародні партнери України посилять тиск на РФ з вимогою звільнити незаконно утримуваних українців.

Крім того, віце-спікер додала, що упродовж останніх тижнів внаслідок ескалації ситуації на сході України та через застосування іншою стороною озброєння, забороненого мінськими домовленостями,  зросла кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, раніше Геращенко зазначила, що Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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