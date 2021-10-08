Україна закликала Захід посилити тиск на Росію через її вплив на Білорусь

За її словами, Росія використовує Білорусь як плацдарм для маніпуляцій міграційними потоками, які вона направляє до Польщі та Литви. "Саме тому, на наше переконання, Захід повинен посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі", - сказала Джапарова в ході неформального засідання високого рівня Радбезу ООН за формулою Аррії, присвяченому ситуації в Білорусі.

Представник МЗС підкреслила, що для України і всієї Європи важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, а подальша інтеграція з Росією не призвела до появи на кордонах України і Євросоюзу нових викликів і загроз.

Джапарова звернула увагу на триваючі порушення прав людини і кампанію політичних репресій в Білорусі. "Сказати, що ми стривожені - це нічого не сказати", - заявила вона, додавши, що жертвами репресій білоруської влади стали і громадяни України.

"Ми продовжимо наші зусилля зі звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників і захисту їх прав", - заявила дипломат.