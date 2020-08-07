Україна закликала посилити тиск на Росію для припинення агресії в Грузії

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск та санкційний режим проти Російської Федерації для припинення російської агресії в Грузії та деокупації грузинських територій. Росія повинна припинити збройну агресію, вивести свої війська з окупованої території та дозволити доступ міжнародних організацій.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до річниці початку російської агресії проти Грузії у 2008 році.

"Триваюча "бордеризація" окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація – ось основні "досягнення" дванадцятирічної російської окупації Абхазії та Південної Осетії", - зазначили в МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Як відомо, 7 серпня 2008 року почалася російсько-грузинська війна, наслідком якої стала окупація Росією двох грузинських регіонів - Абхазії та Південної Осетії. Російські війська вторглися в Грузію нібито з метою підтримки сепаратистських сил. Бойові дії тривали до 12 серпня 2008 року.

Нагадаємо, у липні на адміністративній межі з Південною Осетією російсько-окупаційні сили поранили та затримали громадянина Грузії; окупанти стверджують, що грузин стріляв з рушниці в бік осетинських прикордонників.