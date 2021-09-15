Україна закликала Росію забезпечити "тишу" на Донбасі і поскаржилася ОБСЄ

Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) забезпечити дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про всі виявлені порушення "тиші" проросійськими бойовиками українська сторона направила ноти в ОБСЄ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова.
За його словами, на черговій зустрічі ТКГ українська делегація закликала Росію забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню і негайно припинити його порушення.
"Також, українська сторона направила відповідні ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втрати з боку України", - додав Резніков.
Нагадаємо, на ранок 15 вересня російські збройні формування на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Поранення отримав один боєць ООС