Україна залучає усе менше прямих іноземних інвестицій

У січні-жовтні 2020 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав 221 млн доларів, у той час як за десять місяців 2019 року цей показник сягав 4,5 млрд доларів.

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ).

У жовтні 2020 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав всього 9 млн доларів.

"Негативні реінвестовані доходи (138 млн доларів) і погашення кредитів прямого інвестора (82 млн доларів) нівелювали приплив іншого акціонерного капіталу (крім реінвестування доходів), який склав 232 млн доларів", - підрахували в Нацбанку.

Там додали, що в жовтні минулого року чистий приплив прямих іноземних інвестицій був зафіксований на рівні 256 млн доларів.

За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) зменшилися до 834 млн доларів порівняно з 1,1 млрд доларів за десять місяців 2019 року, а чисті залучення за кредитами прямого інвестора - до 219 млн доларів проти 640 млн доларів за десять місяців 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало про те, що влітку 2020 року інвестиції в економіку України впали на третину.

Також ми повідомляли про те, що парламент прийняв у повторному другому читанні законопроект про "інвестиційних нянь".