Україна вітає перемир'я в Карабасі і підтримує цілісність Азербайджану

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна привітала припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Також Україна виступала з підтримкою територіальної цілісності Азербайджану.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що наступним кроком після припинення вогню має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону. Також повинні бути продовжені міжнародні зусилля для досягнення повного врегулювання конфлікту.

При цьому Київ виступив з підтримкою Баку.

"Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип є основоположним для України, яка до сих пір страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - додали в МЗС.

Нагадаємо, глави Вірменії, Азербайджану та Росії в ніч з понеділка на вівторок підписали угоду про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Пізніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що був змушений підписати мирну угоду, щоб уникнути військового колапсу.

Згідно з домовленостями, в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі будуть розміщені на п'ять років російські миротворці. При цьому комплекс заходів щодо Карабаху може бути продовжений ще такий же термін.