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Комплекс заходів по Карабаху може бути продовжено через п'ять років

Нагірний Карабах, Вівторок 10 листопада 2020 11:43
Комплекс заходів по Карабаху може бути продовжено через п'ять років
Фото: ситуація в Карабасі (nkrmil.am)
Автор: Анастасия Рокитна

Комплекс узгоджених заходів щодо Нагірного Карабаху може бути продовжено і після закінчення п'яти років. Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, сторони не домовлялися про розміщення в Карабасі турецьких військових. Створення в Азербайджані центру моніторингу умов припинення вогню в Нагірному Карабасі є предметом окремої домовленості.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі, яка набрала чинності з 10 листопада.

Пашинян сказав, що рішення про припинення вогню в Карабаху було прийнято після рекомендацій Збройних сил країни через те, що у Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Також повідомлялося, що президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїк Арутюнян пояснив, що Карабах не міг продовжувати бойові дії через відсутність сучасної зброї.

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