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Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом, - ДТЕК

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П'ятниця 11 березня 2022 15:31
Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом, - ДТЕК Фото: Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українська енергосистема готова до синхронізації з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E і фінальне рішення може бути прийняте вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю Reuters.

"Зустрічі проходять на технічному рівні, сподіваюся, рішення буде ухвалено на рівні робочої групи, і найближчим часом наша енергосистема буде синхронізована з європейською системою", - сказав Тімченко в інтерв'ю Reuters.

Тімченко додав, що після синхронізації з ENTSO-E Україна зможе забезпечити 15% свого добового споживання електроенергії завдяки імпорту зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

Глава ДТЕК також наголосив, що компанія забезпечує всі свої генеруючі потужності вугіллям, в тому числі шляхом імпорту з Польщі.

Особлива ситуація з Запорізькою ТЕС, під’їзді колії до якої заблокували російські окупанти.

Запорізька ТЕС знаходиться лише за декілька кілометрів від окупованої Росією території, але компанія вирішила не зупиняти роботу станції.

"Це завжди важке рішення, і ми дотримуємося підходу, орієнтованого на безпеку", - підкреслив Тімченко.

Наразі, за його словами, запасів вугілля на станції вистачає на 10-12 днів роботи.

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