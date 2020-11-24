Україна приєдналася до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю

Європейський союз погодив приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю. Україна продовжує працювати над тим, щоб підписати угоду про відкрите небо з ЄС вже на початку 2021 року.
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.
Як пояснив міністр, угода дозволить карати авіакомпанії за відмову розраховуватися з Украерорухом за аеронавігаційні збори. Щодо цих компаній будуть вводитися санкції, а також вони не зможуть користуватися авіапростором у країнах-членах Євроконтролю.
"А Євроконтроль своєю чергою виступає податковим агентом і гарантом сплати внесків", - додав він.
Крім того, приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю передбачає:
"Україна йшла до цього довгих 16 років", - наголосив Криклій.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планується у 2021 році.