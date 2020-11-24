Україна приєдналася до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю

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Європейський союз погодив приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю. Україна продовжує працювати над тим, щоб підписати угоду про відкрите небо з ЄС вже на початку 2021 року.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив міністр, угода дозволить карати авіакомпанії за відмову розраховуватися з Украерорухом за аеронавігаційні збори. Щодо цих компаній будуть вводитися санкції, а також вони не зможуть користуватися авіапростором у країнах-членах Євроконтролю.

"А Євроконтроль своєю чергою виступає податковим агентом і гарантом сплати внесків", - додав він.

Крім того, приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю передбачає:

введення єдиного для всіх авіакомпаній принципу розрахунків за аеронавігаційне обслуговування;

затвердження 2-х окремих ставок маршрутних зборів, що дає нові можливості залучати додатковий трафік над Чорним морем;

впровадження обов'язкових прозорих щорічних консультацій з авіакомпаніями в рамках Розширеного комітету Євроконтролю.

"Україна йшла до цього довгих 16 років", - наголосив Криклій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планується у 2021 році.