Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів Придністров'я

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Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти лідерів так званого Придністров'я. Рада Європи продовжила дію санкцій до 31 жовтня 2021 року.

Про це йдеться у заяві Ради Європи.

Крім України, до європейських санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ до ЄС - Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія. Також санкції підтримала Грузія.

"Європейський союз вітає це рішення", - наголошується у заяві.

Зазначимо, у 1991 році на території Молдови проголосила незалежність так звана Придністровська Молдавська Республіка. Сепаратистів підтримала Російська Федерація.

У 2006 році в Придністров'ї провели референдум за інтеграцію з Росією, але його результати не були визнані міжнародною спільнотою. Зараз конфлікт знаходиться у замороженому стані, а на території ПМР перебувають російські війська.

Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та Молдова обговорювали питання виведення російський військових з території Придністров'я.

Більше про Придністров'я ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Прихована загроза: чому російські війська не йдуть із Придністров'я".