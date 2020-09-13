Україна пригрозила відповідальністю причетним до проведення "виборів" в Криму

Україна засуджує незаконну організацію та проведення Росією так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму 13 вересня. Всі причетні до підготовки та проведення "виборів" на півострові понесуть відповідальність.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що псевдовибори в окупованому Криму не будуть вважатися легітимними, а їх результати не будуть мати жодних юридичних наслідків.

"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошують в МЗС.

Крім того, Україна закликає світову спільноту виступити з засудженням цих незаконних дій Росії та заявити про невизнання результатів "виборів" в окупованому Криму.

Також МЗС просить посилити тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій.

Зазначимо, сьогодні в Росії проходить єдиний день голосування на виборах різних рівнів. Росія проводить ці "вибори" й на окупованих територіях Криму та Севастополя.

Українська влада засуджує незаконні дії РФ, а "вибори" в Криму не визнає.