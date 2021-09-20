Україна претендує на проведення Євробаскету-2025

Україна подала заявку на проведення баскетбольного турніру Євробаскет-2025. Заявку на право проведення цього турніру також подали ще п'ять країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію баскетболу.
Хто претендує на проведення Євробаскету-2025:
Змагання будуть приймати відразу чотири країни, але один з них організує фінальний етап турніру.
Латвія, Угорщина Росія та Україна подали заявки на проведення групового етапу та фіналу. Кіпр та Фінляндія претендують тільки на організацію групового етапу Євробаскету-2025.
Нагадаємо, у липні цього року президент Володимир Зеленський пропонував Литві разом з Україною провести Євробаскет.