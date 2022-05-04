RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна може припинити постачання нафти в Європу "Дружбою" після введення ембарго

Фото: радник міністра енергетики України Лана Зеркаль (wikipedia.org)
Автор: Юрій Дощатов

Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба". З такою пропозицією виступила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Ембарго на нафту в Євросоюзі планується ввести через шість місяців. При цьому Словаччина і Угорщина намагаються домогтися виняткових умов і зберегти імпорт до кінця 2023 року.

"На мій погляд, було б логічно синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду (6 місяців - ред.). Таким чином, ми будемо сприяти збереженню єдності санкційної політики в ЄС і перекриттю не тільки фінансового підживлення агресії, а й джерела Європейської корупції", - сказала Зеркаль у коментарі РБК-Україна.

Зараз по "Дружбі" через Україну здійснюється поставка нафти в Чехію, Угорщину і Словаччину. У минулому році транзит в ці країни склав 12 млн тон нафти. У поточному році поставки йдуть майже такими ж темпами -близько 1 млн тонн на місяць.

Винятки для деяких країн в процесі застосування санкцій, може стати прецедентом, який дасть можливість в майбутньому робити винятки і для інших країн при введенні інших санкцій, в тому числі і ембарго на закупівлю російського газу.

Поки пропозиція про припинення нафти через "Дружбу" знаходиться в стадії обговорення всередині України і остаточного рішення з цього питання поки немає.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто заявив, що 65% нафти йде в Угорщину по нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація