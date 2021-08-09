Україна застерегла Білорусь від підтримки Росії: буде мати відповідні наслідки

В українському міністерстві нагадали про небезпеку поглинання Білорусі Росією, що є продовженням російської агресивної політики проти України та інших держав. МЗС вважає це поглинання загрозою національній безпеці України і безпеці регіону.

"А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - наголосили в МЗС.

У міністерстві також висловили солідарність з білоруським народом та підтримали його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі.

"Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", - заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві закликали білоруський режим "повернути державу в демократичне русло", звільнити усіх політв'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.