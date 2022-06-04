RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки, - ЗМІ

Фото: Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими країнами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.

"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, медикаментів, а також деякої технічної та фінансової допомоги", - сказало дипломатичне джерело виданню.

За його словами, на сьогодні загальний обсяг допомоги з Індії становить близько 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штаб-квартира яких знаходиться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

"Це окрема допомога на суму близько 7-8 млн доларів", - заявило джерело.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІндіяВійна Росії проти України