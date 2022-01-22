Україна святкує День соборності

День соборності в Україні відзначають з 1999 року. УНР та ЗУНР об'єдналися 22 січня 1919 року в першу річницю IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР.

Вітаючи січневе рішення УНРади, Директорія урочисто оголосила про те, що:

"Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України - Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, Буковина; Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народня Республіка".

Було організовано "живий ланцюг" патріотичними силами. Мільйони українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Відтоді в Україні "живі ланцюги" створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно.