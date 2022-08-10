Україна може святкувати перемогу вже навесні: генерал назвав умову

Україна може закінчити війну з Росією та отримати перемогу вже навесні, вийшовши на кордони 1991 року.

"Я би не хотів братися за прогнози. Але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам необхідна, то, думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу", - сказав він.

За словами Марченка, точку неповернення Україна вже пройшла після Ірпеня і Бучі, тому казати про будь-які переговори шляхом здачі якоїсь своєї території категорично не можна робити.

"Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогу хоча би шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі", - додав генерал.