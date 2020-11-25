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Україна поскаржилася ОБСЄ на нестабільну ситуацію на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація під час Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ проінформувала учасників організації про нестабільну ситуацію на Донбасі. Україна розповіла ОБСЄ про порушення з боку проросійських бойовиків.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Українська делегація поскаржилася, що окупаційні війська не дотримують режиму припинення вогню на Донбасі. Так, у період з 16 по 22 листопада, за даними української сторони, бойовики 20 разів порушували "тишу" біля 10 населених пунктів. У трьох випадках мали місце прицільні обстріли.

"У результаті цих збройних провокацій та прицільного вогню 19 листопада було поранено одного українського військовослужбовця, а 24 листопада один український воїн загинув від снайперського вогню поблизу Авдіївки", - наголосила українська делегація.

Крім того, протягом тижня на Донбасі спостерігачі фіксували розміщення окупантами озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення.

Нагадаємо, вчора на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український військовослужбовець. Подія сталася поблизу Авдіївки.

Як писало РБК-Україна, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зажадав від Росії розслідування вбивства українського військового російським снайпером під Авдіївкою.

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