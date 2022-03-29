Україна втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей через війну, - "Метінвест"

"Маріупольські заводи - це більше третини сталевого виробництва України. Тобто, Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей", - повідомив гендиректор "Метінвесту".

Риженков підкреслив, що маріупольські заводи обов'язково будуть відновлені після того, як російські війська будуть вигнані з території України.

"У мене немає сумнівів, що їх робота буде відновлена, але для цього місто має залишитися українським", - зазначив він.

Глава компанії підкреслив, що працювати заводи можуть тільки у вільному, українському Маріуполі.

"Це наша позиція, ми завжди, в усі роки працювали виключно за українськими законами, в українському правовому полі і системі оподаткування. Для того, щоб заводи працювали, там повинен бути український суверенітет", - зазначив гендиректор компанії.

За його словами, зараз, як саме місто, так і два металургійні заводи, знаходяться під контролем Збройних сил України і захисників Маріуполя.