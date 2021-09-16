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Україна втратила дві позиції в рейтингу ФІФА

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Четвер 16 вересня 2021 13:12
Україна втратила дві позиції в рейтингу ФІФА Фото: збірна України з футболу (facebook com UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Юлія Бойко

Після вересневих матчів Україна втратила дві позиції в рейтингу ФІФА (Міжнародної федерації футболу). Тепер вона займає 27-е місце.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна з посиланням на сайт ФІФА.

Відзначимо, у вересні збірна України зіграла внічию з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1) у відборі на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Крім того, внічию 1:1 був зіграний товариський матч проти Чехії.

Примітно, що суперники української збірної з відбору на ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція - 4, Фінляндія - 55, Боснія і Герцеговина - 57, Казахстан - 120.

Позиції в рейтингу Україна може поліпшити вже в наступному місяці за підсумками матчів проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

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