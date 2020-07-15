Україна втратить 250 мільярдів гривень через суди з "зеленими" інвесторами

У випадку провалу голосування за законопроект №3658, який передбачає вирішення проблеми боргів за зелену електроенергію, держава може зазнати збитків на суму 250 млрд гривень через позови за інвестиційними арбітражами.

Про це повідомляє Центр Разумкова.

"Ми маємо чіткі сигнали від вітчизняних та іноземних інвесторів, що у разі зриву голосування за законопроєкт № 3658 відбудуться масові позови до міжнародних інвестиційних арбітражів, що завдасть збитків державі у розмірі 250 мільярдів гривень", - повідомили в центрі.

В організації переконані, що з огляду на прецеденти аналогічних судових процесів в країнах Європейського союзу, існує дуже велика ймовірність, що позови інвесторів проти України будуть задоволені в судовому порядку.

Аналітики центру наголошують, що ухвалення проекту закону зі збереженням редакції першого читання та раніше підписаного меморандуму є вкрай важливим не тільки для виробників альтернативної енергетики, а в першу чергу для посилення іміджу України як держави, яка має дієві механізми захисту інвестицій.

"Центр Разумкова ще раз висловлює підтримку законопроекту та наполягає на ухваленні в парламенті, оскільки це збереже репутацію України як інвестиційно привабливої держави, а також дозволить уникнути колосальних збитків через рішення інвестиційних арбітражів", - наголосили в аналітичному центрі.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику та підготовку законопроєкту №3658. В заяві було сказано, що задля вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України в законопроєкті, який підготовлений на основі меморандуму, не мають вноситися якість додаткові зміни й Рада має його ухвалити до виходу на канікули.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.