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Україна не зазнає поразки, США підтримуватимуть скільки треба, - посол

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) будуть підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації стільки, скільки треба для перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла США в Україні Бріджит Брінк для "Голоси Америки".

"Україна не зазнає поразки, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і дійсно важливо для європейської безпеки", - зазначила вона.

За її словами, напад Росії на Україну є обурливим з моральної точки зору.

"В інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі - це життєво важливо. Так що наслідки дійсно виходять далеко за межі України. Ми всі прекрасно розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу", - додала Брінк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає додаткові поставки РСЗВ для України.

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