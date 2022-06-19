Україна не зазнає поразки, США підтримуватимуть скільки треба, - посол

Сполучені Штати Америки (США) будуть підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації стільки, скільки треба для перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла США в Україні Бріджит Брінк для "Голоси Америки" .

"Україна не зазнає поразки, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і дійсно важливо для європейської безпеки", - зазначила вона.

За її словами, напад Росії на Україну є обурливим з моральної точки зору.

"В інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі - це життєво важливо. Так що наслідки дійсно виходять далеко за межі України. Ми всі прекрасно розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу", - додала Брінк.