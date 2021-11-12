Україна побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про підготовку до "Великого будівництва-2022". У рамках проекту планують збудувати "стіну" на кордоні України з Білоруссю та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу" на каналі "1+1".
За словами глави відомства, побудувати паркан, завдовжки 1 000 кілометрів, хочуть протягом наступного року. Він зазначив, що будівництво буде проводитися за рахунок українських платників податків.
"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, - наступного року побудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону", - сказав Монастирський.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як у відомстві планують протистояти спробам прориву кордону білоруськими мігрантами.