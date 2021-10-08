Україна постраждала від енергокризи в Європі, - Галущенко

"На шпальтах всіх газет кожен день обговорюється питання європейської і взагалі світової енергетичної кризи", - сказав він.

Галущенко нагадав, що ціна енергетичне вугілля вперше в історії досягла 300 доларів за тону, а ціни на газ зросли до 2000 доларів за тисячу кубометрів, ціна на електроенергію в сусідніх країнах зросла в чотири рази до 10-12 гривень за кВт-год в еквіваленті.

"Це питання і політичного тиску, це питання і "Північного потоку-2", це питання "Турецького потоку", всього того, що відбувається, коли газ використовується не як товар, а як зброя", - сказав він.

За його словами, через зростання цін на газ "ми втратили виробників електроенергії з газу". "Це втрата 3000 мВт встановленої потужності", - сказав Галущенко.

Міністр повідомив, дефіцит "покриватиметься перш за все за рахунок атомних станцій".