Україна за останній місяць втратила ще 2,3 млрд доларів резервів: що стало причиною

З початку року резерви впали на 26,5% (на -8 184,08 млн доларів).

Як зазначили в прес-службі НБУ, резерви впали з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції.

Продаж валюти

Зокрема, НБУ продав на валютному ринку 3 987,3 млн доларів й викупив до резервів 31 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками червня є від'ємним і становить 3 956,3 млн дол. США.

"Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом. Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном", - зазначили в НБУ

Додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ. Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту, додали в прес-службі.

Надходження валюти

Валютні надходження на рахунки Уряду України в НБУ становили 2 763,0 млн доларівА. Зокрема, 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а 354,2 млн доларів – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 833,6 млн доларів.