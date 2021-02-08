Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

Україна привітала рішення Сполучених Штатів в Раду ООН з прав людини. Міністерство закордонних справ України сподівається на співпрацю з США в рамках органу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Україна вітає рішення Сполучених Штатів відновити роботу з Радою ООН з прав людини. Як член Ради ООН з прав людини, Україна сподівається на тісну співпрацю з США для просування демократії, прав людини і рівності в усьому світі", - написав він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена визнає недосконалість Ради ООН з прав людини та необхідність реформи цього органу.

Однак, за його словами, вихід Сполучених Штатів не сприяв значним змінам, а натомість створив вакуум, який країни з авторитарними програмами використовували у своїх інтересах.

Нагадаємо, США вийшли зі складу Ради у 2018 році. Таке рішення прийняв 45-й президент Дональд Трамп.

Представники адміністрації Трампа не раз критикували Рада ООН з прав людини за "упередженість" стосовно Ізраїлю, а також негативно висловлювалися у зв'язку з тим, що членами ради є Венесуела, Китай і Куба.