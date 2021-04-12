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Україна може потрапити під санкції через невиконання рішень ЄСПЛ, - Гілецький

Автор: РБК-Україна

Україна може потрапити під санкції за невиконання рішень ЄСПЛ. В особливості - рішення пленуму, яким встановлено порушення незалежності суддів Європейського суду.

Про це заявив екс-голова комітету з вибору суддів ЄСПЛ, віце-президент ПАРЄ Валерій Гілецький.

"Міжнародне співтовариство і Парламентська асамблея, зокрема, пильно спостерігають за виконанням міжнародних зобов'язань України щодо забезпечення незалежності суддів національних і міжнародних судів, особливо у світлі демократичних реформ і задекларованого проєвропейського вибору України. Питання з виконанням рішень Європейського суду є не тільки частиною зобов'язань держави перед Радою Європи, але має і вкрай важливе геополітичне значення у світлі протистояння російській агресії", - заявив Гілецький.

За його словами, Україна не повинна допустити, щоб вона стала в один ряд з Росією, де рішення ЄСПЛ перестали виконуватися, чим безумовно скористаються антиукраїнські сили.

"На жаль, у зв'язку з невиконанням рішень ЄСПЛ, зокрема липневого рішення Пленуму Європейського суду Україна може потрапити під санкції, як це сталося з Польщею, щодо якої було запроваджено моніторинг ПАРЄ. Причина - порушення незалежності судової влади, що якраз і було констатовано Пленумом ЄСПЛ щодо України у рішенні від 6 липня 2020 року, де йшлося про зазіхання на незалежність самого Європейського суду. Тому виконання Україною рішення Пленуму ЄСПЛ перебуває на особливому контролі в Парламентській Асамблеї, - заявив політик.

Він також закликав владу забезпечити своєчасне і повне виконання рішень ЄСПЛ в цілому, і рішення пленуму, зокрема, підтвердивши таким чином свою прихильність демократичним цінностям, утвердженню принципів справедливого правосуддя та гарантій прав людини.

Нагадаємо, 6 липня 2020 року Європейський суд прийняв безпрецедентне рішення по так званій "справі Золотого Мандарина", яким констатував грубі порушення з боку НАБУ і САП норм міжнародного та національного законодавства при проведенні розслідування і відмовив у знятті імунітету з дружина судді ЄСПЛ від України Георгія Логвинського.

Причиною такого рішення пленуму стало, зокрема, посягання з боку правоохоронних органів на незалежність самого Європейського суду, що встановлено рішенням, є обов'язковим для України в силу взятих на себе міжнародних зобов'язань.

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