Україна може допомогти дерусифікувати європейську енергетику, - Тімченко

"Впродовж більш ніж 100 днів українці довели, що ми сильні не тільки на полі бою, але й здатні забезпечити стабільну роботу на енергетичному фронті. Більше того, ми навіть здатні експортувати електроенергію і тим самим підсилювати енергобезпеку ЄС. Тому я переконаний, що роль України в енергетичній безпеці є вагомою і Україна здатна допомогти в процесі дерусифікації енергетичного сектору Європи", - сказав він.

Тімченко додав, що Україна є дуже важливою для продовольчої безпеки світу, а також вона займає важливе місце як гравець в ланцюжках поставок, адже Україна здатна локалізувати продовольче виробництво для ЄС.

"Всі ці елементи є підтвердженням, що Україна важлива для Європейського Союзу. Саме ці економічні вигоди створюють фундамент для політичних рішень європейських урядовців. Участь України в Ініціативі трьох морів може бути наочним прикладом того, як Україна робить свій вклад в міждержавні об’єднання", - підкреслив він.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проект збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні.

Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.