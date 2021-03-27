Україна отримає наступну партію вакцини Sinovac найближчими тижнями, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech. Наша держава очікує наступну партію препарату найближчими тижнями.

Він також звернув увагу, що щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що "красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості".

"Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, загалом підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило про ефективність і можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Як писало РБК-Україна, 25 березня у країну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.

Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.