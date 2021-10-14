Україна отримає ракетну зброю і військові кораблі від Британії, - посол Пристайко

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка телеканалу "Дім" .

"Чотири напрямки, які посилять здатність нашого військового флоту будуть реалізовані (в рамках угоди з Британією - ред.) і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два вже діючих корабля, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великобританії", - сказав посол.

За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великобританії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні - це тральники. Вони допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яке допоможе нам реально підсилити здатність на морі", - сказав Пристайко.