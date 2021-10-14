RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримає ракетну зброю і військові кораблі від Британії, - посол Пристайко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка телеканалу "Дім".

"Чотири напрямки, які посилять здатність нашого військового флоту будуть реалізовані (в рамках угоди з Британією - ред.) і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два вже діючих корабля, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великобританії", - сказав посол.

За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великобританії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні - це тральники. Вони допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яке допоможе нам реально підсилити здатність на морі", - сказав Пристайко.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританіяВадим Пристайко