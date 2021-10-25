Україна отримає обладнання для ефективного зберігання вакцин від COVID-19

Обладнання включає:

5643 термоконтейнери;

8100 термосумок;

197 730 холодоелементів;

27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Перша партія обладнання була доставлена 30 вересня і включає 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8.

Чим нам допоможе це обладнення

Надалі це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.