Україна отримає обладнання для ефективного зберігання вакцин від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. За підтримки USAID обладнання отримають 3100 пунктів щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Обладнання включає:
5643 термоконтейнери;
8100 термосумок;
197 730 холодоелементів;
27 486 пристроїв температурного моніторингу.
Перша партія обладнання була доставлена 30 вересня і включає 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8.
Надалі це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.