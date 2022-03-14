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Україна отримає новий пакет фіндопомоги від ЄС

Автор: Антон Федорців

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет макрофінансової допомоги для України у відповідь на продовження Росією воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter голови Єврокомісії.

Фон дер Ляйєн відзначила, що війна Путіна з кожним днем стає жорстокішою. Як наслідок, Єврокомісія проінформувала президента Зеленського про запровадження 4-го пакету санкцій проти РФ.

"ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро та гуманітарної допомоги на 500 млн євро", – заявила єврочиновниця.

Нагадаємо, що ООН вирішила додатково виділити 40 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.

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