Україна отримає новий пакет фіндопомоги від ЄС

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет макрофінансової допомоги для України у відповідь на продовження Росією воєнних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter голови Єврокомісії.
Фон дер Ляйєн відзначила, що війна Путіна з кожним днем стає жорстокішою. Як наслідок, Єврокомісія проінформувала президента Зеленського про запровадження 4-го пакету санкцій проти РФ.
"ЄС з українським народом. Ми підтримуємо їх пакетом макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро та гуманітарної допомоги на 500 млн євро", – заявила єврочиновниця.
Нагадаємо, що ООН вирішила додатково виділити 40 млн доларів на гуманітарну допомогу для України.
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