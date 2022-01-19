ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримає від Китаю нову партію COVID-вакцин

Новость на русском →
Україна, Середа 19 січня 2022 13:57
Україна отримає від Китаю нову партію COVID-вакцин Фото: Україна отримає COVID-вакцини від Китаю (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Україна отримає гуманітарну допомогу від Китаю. У країну доставлять нову партію вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.

"Кабмін уповноважив Ляшко підписати лист-зобов'язання уряду України...", - зазначив Гончаренко.

Він підкреслив, що йдеться про доставку вакцини від COVID-19.

Україна отримає від Китаю нову партію COVID-вакцин

Нагадаємо, Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу. Йдеться про 1,2 млн доз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі