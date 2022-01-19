Україна отримає від Китаю нову партію COVID-вакцин
Фото: Україна отримає COVID-вакцини від Китаю (Getty Images)
Україна отримає гуманітарну допомогу від Китаю. У країну доставлять нову партію вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.
"Кабмін уповноважив Ляшко підписати лист-зобов'язання уряду України...", - зазначив Гончаренко.
Він підкреслив, що йдеться про доставку вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу. Йдеться про 1,2 млн доз.