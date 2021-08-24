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Україна отримає великий Герб. Парламент підтримав законопроект

Автор: РБК-Україна

Верховна рада підтримала законопроект про великий Державний Герб. Документ схвалили у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Запропонований президентом законопроект підтримали 257 народних депутатів, проти висловилися 11 парламентарів, ще четверо утрималися, а 13 - не голосували.

Фото: ескіз великого Герба

Зазначимо, головним елементом великого Герба буде тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті. У нинішньому варіанті над щитом зображено корону Ярослава Мудрого.

Щит з тризубом тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Відзначимо, Герб в законопроекті відрізняється від того, який переміг на всеукраїнському конкурсі.

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