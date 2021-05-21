Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ на проведення COVID-вакцинації

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млн євро на проведення COVID-вакцинації. Кошти наша держава отримає від Європейського інвестиційного банку.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У постанові (про заходи з боротьби з коронавірусом, - ред.) визначено, що ми маємо вакцинувати 40% за кошти держбюджету. Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. Дякую народним депутатам за достатнє виділення коштів, а саме 10 млрд гривень з державного бюджету", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Він також анонсував залучення коштів на вакцинацію від Світового банку та ЄІБ.

"Є угода зі Світовим банком, окрім цього, на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію у державі", - сказав прем'єр-міністр.