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Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ на проведення COVID-вакцинації

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 10:37
Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ на проведення COVID-вакцинації Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 50 млн євро на проведення COVID-вакцинації. Кошти наша держава отримає від Європейського інвестиційного банку.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У постанові (про заходи з боротьби з коронавірусом, - ред.) визначено, що ми маємо вакцинувати 40% за кошти держбюджету. Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. Дякую народним депутатам за достатнє виділення коштів, а саме 10 млрд гривень з державного бюджету", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Він також анонсував залучення коштів на вакцинацію від Світового банку та ЄІБ.

"Є угода зі Світовим банком, окрім цього, на 90 млн доларів, з яких буде частина використана на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку на вакцинацію у державі", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що вже понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

Як писало РБК-Україна, новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання по вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх бажаючих.

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