Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році, - МВС

"На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки.Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters" - написав Монастирський.

Він зазначив, що буде збудований Ситуаційний центр моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки та допоможе ліквідувати природні пожежі на ранній стадії.

"Уся ця техніка забезпечуватиме реалізацію двох надважливих проектів - "Єдиний аеромедичний простір" та "Європейський хаб пожежної безпеки", - уточнив Монастирський.

Зокрема,"Єдиний аеромедичний простір", за ого словами, допоможе покрити карту України пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації і транспортування донорських біоматеріалів.

Разом з тим "Європейський хаб пожежної безпеки" допоможе попередити до 90% лісових пожеж використовуючи протипожежні літаки вітчизняного виробництва ДП "Антонов".

Фото: Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році (facebook.com/moden.ua)