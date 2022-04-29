Україна отримала грант на 88,5 млн євро від Світового банку

До України сьогодні надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту з Цільовий фонд у розмірі 88,5 млн євро.
Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.