ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримала аварійну допомогу зі Словаччини, після двох тижнів аварійного постачання до Польщі, - ДТЕК

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 грудня 2021 10:37
Україна отримала аварійну допомогу зі Словаччини, після двох тижнів аварійного постачання до Польщі, - ДТЕК Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч із 20 на 21 грудня для покриття споживання у Бурштинському енергоострові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Бурштинської ТЕС.

Тимчасову підтримку зі Словаччини було отримано на період усунення дефектів на енергоблоці №7. Станом на ранок енергоблок підключено до мережі та він несе навантаження 140 МВт.

Всього Бурштинська ТЕС працює 10 із 11 енергоблоків із навантаженням 1327 МВт.

20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.

Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані у спільну енергосистему з країнами Європейського союзу. Україна є нетто-експортером електрики до країн ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити