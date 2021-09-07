Україна отримала майже 36 млн доларів від Глобального фонду: на що підуть гроші

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

В відомстві повідомили, що завдяки цим коштам Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов'язаних із COVID-19, для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання тощо.

"Кошти гранту будуть спрямовані на першочергові потреби в боротьбі з коронавірусною хворобою, боротьбу з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом та усуненню бар’єрів до послуг у сфері охорони здоров’я, які завдала ця пандемія", - заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В МОЗ додали, що у період 2021-2023 роки в Україні реалізується програма Глобального фонду "Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні" на суму майже 135 млн доларів.