Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії: на що підуть кошти

Україна 15 серпня 2022 року отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки. Кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 року).