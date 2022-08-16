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Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії: на що підуть кошти

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 13:04
Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії: на що підуть кошти Фото: Україна отримала 200 млн євро від Італії (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна 15 серпня 2022 року отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки. Кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 року).

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни іноземні партнери надали Україні вже 14 млрд доларів. До кінця року у Мінфіні розраховують отримати ще 12-16 млрд доларів.

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Міністерство фінансів України
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